Na week gaan kerkklokken van Middenmeer 's nachts tóch weer uit

Na een gesprek tussen de koster en de buurtbewoners is besloten dat de klok mag blijven slaan tussen 7.00 uur 's ochtends en 22.00 uur 's avonds. Daarna blijft het stil. "Het oorspronkelijke uurwerk viel niet te reguleren, dat sloeg gewoon altijd. Nu de klok gedigitaliseerd is, is zo'n aanpassing wel mogelijk. Het is wel jammer, want de klok is zo niet volledig in ere hersteld. Maar wij snappen de mensen wel. Dus we hebben gelijk ingegrepen."

Het geluid is overigens niet luider geworden dan twee decennia geleden. De koster heeft het aantal decibel gemeten en dit op 70 vastgesteld. "De wet staat het overdag toe, maar 's nachts moet het geluidsniveau onder de 40 decibel blijven, gemeten bij de gevel van de woning."

Koster Bakker heeft hier geen officiële meting voor gedaan, omdat het probleem zo al is opgelost.

Forse stijging omzet koffie

Verschillende andere bewoners vinden het maar jammer dat de kerk nu alweer uit gaat. "Ik woon zelf aan de rand van het dorp. De kerktoren en 's ochtends de kraaiende haan horen toch bij het dorpsleven. Daar moet je maar even aan wennen", vertelt mevrouw Niks. Ook de plaatselijke bakker Judith vindt het jammer. "Ik vind het eigenlijk wel gezellig", zegt ze.

Dus niet iedereen lijkt blij met terugkeer van de stilte. "Ik heb er nog helemaal geen last van gehad", zegt de manager van de plaatselijke supermarkt. "Wat mij wel echt opviel: de omzet op koffie is de laatste dagen flink gestegen, maar waar dat aan ligt?", zegt hij enigszins grappend. Misschien dat er toch meer mensen wakker liggen of van de slapeloosheid moeilijk wakker kunnen blijven?

Is het vanavond na negen uur stil?

Koster Bakker hoopt dat vanavond de klokken om negen uur voor het laatst te horen zijn: "Het was even naar boven om de computer in te stellen, dat was nieuw en even wennen. Hopelijk lukt het meteen de eerste keer. Als alles goed gaat, stopt de bel vanavond met slaan. Het is dus vanavond even afwachten tot elf of het gelukt is, maar daar ga ik wel van uit.''