Na twintig jaar tikt en luidt de klok van de kerk in Middenmeer weer

Henk Houkes, klokkenmaker uit Schagen, heeft de reparatie van de klokken op zich genomen. De wijzers hebben een nieuw lak verf gekregen en zijn vervolgens door de klokkenmaker geïnstalleerd.

Binnen in de toren is vervolgens een elektronisch gestuurd uurwerk geïnstalleerd dat de wijzers weer laat draaien. "Dat met zomer- en wintertijd meegaat. Het voordeel daarvan is dat je eigenlijk geen omkijken meer hebt naar het mechanische gedeelte", vertelt klokkenmaker Houkes.

Subsidie

Niet alleen de kerkklok in Middenmeer kreeg een upgrade, ook in Oosterland kreeg de kerk onlangs weer een werkende kerkklok. Ook die klok stond jarenlang stil.

De gemeente Hollands Kroon verstrekt sinds 2024 subsidies aan kerken om hen te ondersteunen in het onderhoud. Per aanvraag is bij goedkeuring maximaal 25.000 euro beschikbaar. "De kosten van het repareren van onze kerkklok vallen binnen dit bedrag", vertelt Bakker.

