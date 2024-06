Tegenvaller voor Teun Koopmeiners, Castricummer haakt geblesseerd af

Castricummer Teun Koopmeiners is vanavond in de warming-up van het Nederlands elftal met een liesblessure afgehaakt. De middenvelder zou in de basis beginnen in de laatste oefeninterland tegen IJsland, voordat zondag voor Oranje het EK begint. Voormalig Telstar-speler Jerdy Schouten is zijn vervanger. Ook Volendammer Joey Veerman start in de basis.