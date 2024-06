Sprankelt het Oranjegevoel al? "Wist niet eens dat er al een EK aankwam"

Slechts 15 procent kijkt uit naar het EK voetbal, terwijl 59 procent niet kan wachten tot het weer voorbij is. Zo zegt John uit Medemblik: "Totaal geen interesse. Het gaat niet om het spel, maar om de centjes en de personen." Sabine uit de gemeente Gooise Meren ziet wel positieve kanten. "Het enige voordeel is dat er dan veel detectives worden uitgezonden op de andere zender." Een ander reageert: "Ik wist niet eens dat er al een EK aankwam."

Het lijkt erop dat de Oranjekoorts nog ver te zoeken is. Ook onder mensen die wel van voetbal houden. Er is vooral heimwee naar prestaties uit het verleden. En dan komt natuurlijk het gewonnen Europees kampioenschap in 1988, toen ook in Duitsland, naar boven.

Heimwee naar gewonnen EK in 1988

"Ik heb op het Museumplein gestaan en het samen met mijn moeder gevierd. Twee jaar later overleed zij. Dus dit was echt ons ding", zo deelt Mariska uit Diemen haar herinnering. Joop uit Den Helder bezocht dat jaar drie wedstrijden van Oranje, waaronder de finale. "Het mooiste was de thuiskomst met de bus in Nederland: op een viaduct, net na de grens met Duitsland, stond met koeienletters geschreven: Jetzt fahren Sie in dem Land des Europameister!"

Ergens sprankelt dat Oranjegevoel dus nog wel. Dat blijkt ook als gevraagd wordt of ze Oranjeversiering gaan ophangen. Zo'n 8 procent zegt dit nu al te doen. "Ik ga mijn balkon versieren met vlaggen en oranjelampen. In mijn keuken voor het raam komen ook oranjevlaggen", vertelt Nicole uit Amsterdam.

Oranjeversiering blijft voorlopig nog in de kast

Maar bij meerdere mensen komen de Oranjespullen pas tevoorschijn als het Nederlands Elftal gaat presteren. "Wanneer Nederland de volgende ronde haalt, dan gaat de oranjevlag naar buiten", legt Jan uit de gemeente Waterland uit.



Tekst gaat verder onder de grafiek over de verwachtingen van het Nederlands Elftal.