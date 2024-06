Micky van de Ven en Brian Brobbey maken basisdebuut bij winnend Oranje

Van de Ven, die eerder twee keer inviel bij Oranje, keek tevreden terug op zijn basisdebuut. Voor de camera van de NOS zei hij dat Koeman hem graag een keer op de linksbackpositie wilde uitproberen. "Hij wilde me hoog op het veld hebben, dat is wel gelukt en verdedigend ging het prima", aldus de oud-speler van FC Volendam.

In de aanloop naar het EK in Duitsland oefent het Nederlands elftal aanstaande maandag tegen IJsland. Zondag 16 juni speelt Oranje de eerste groepswedstrijd op het EK. Polen is dan in Hamburg de tegenstander.

Opstelling Nederlands elftal: Verbruggen; Geertruida, De Ligt (De Vrij/72), Blind (Van Dijk/72), Van de Ven; Schouten, Gravenberch, Wijnaldum; Frimpong (Bergwijn/62), Memphis (Malen/62), Brobbey (Weghorst/62)