Bewoners Halfweg-Noord krijgen hun zin: toch geen flexwoningen op Sectorpark

Bewoner Jan-Roderick van Bugnum is 'zeer tevreden' met de stemmingsuitslag. Toch vraagt hij zich nog steeds af waarom wethouder Nobel in april zo abrupt en 'zonder overleg met de partijen' een alternatief plan opperde. Hij hoopt dat daar nog een onderzoek naar wordt gestart. "Maar dat zal vast wel gaan gebeuren."

Rob Copier laat weten dat hij zijn buurtgenoten 'onwijs blij zijn dat de gemeenteraad een wijs besluit heeft genomen'. "Het plan dat later bedacht is, was onhoudbaar en niet realistisch voor zo'n kleine wijk als Halfweg-Noord. Ik kan namens de hele buurt spreken dat we erg blij zijn met deze beslissing. Nu zijn de jongeren van Halfweg en Zwanenburg aan de beurt."