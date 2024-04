Inwoners Halfweg maken vuist tegen flexwoningen in 'achtertuin': "Dan verkoop ik mijn huis"

Omdat het nog slechts om een plan gaat, is nog niet duidelijk welke categorieën spoedzoekers er zouden komen te wonen, maar Van Bugnum vermoedt statushouders. "Dat zullen veel alleenstaande mannen zijn. Dan laat ik mijn dochters niet buiten spelen. Als het plan doorgaat zet ik een te koop-bord in m'n tuin."

Een andere inspreker benadrukt dat het haar 'niet gaat om de mensen die er komen te wonen', maar wel om de invloed die de eventuele komst van flexwoningen heeft op de samenstelling van de buurt. "Er is nu een mooie mix en er is saamhorigheid."

Kinderen

Bovendien vindt ze dat de gemeente de periode van tien à vijftien jaar te makkelijk als 'tijdelijk' bestempelt. Ze verwacht niet dat er veel kinderen in de flexwoningen gaan wonen met wie haar zoontje van één jaar oud kan spelen. Daarom hoopt ze dat de raad alsnog voor de oorspronkelijke mix van koopwoningen en sociale huurwoningen kiest. "Daar zit een parkje bij, en een speeltuin."

Ook zij zegt te willen verhuizen als het plan doorgaat. "Maar we hebben veel geïnvesteerd in verduurzaming, dus het is nog maar de vraag of we dat er dan nog uit krijgen. We zijn hier drie jaar geleden naartoe verhuisd, maar als ik dit van te voren had geweten, was ik hier nooit komen wonen."

Vier minuten per persoon

De 18 insprekers van vanavond krijgen ieder vier minuten om hun punt te maken. Er is in totaal anderhalf uur voor gereserveerd. De gemeenteraad zal het plan over een maand (23 mei) bespreken, waarna er onder voorbehoud een week later over wordt gestemd.