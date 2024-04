Bouwdilemma in Halfweg: 50 koop- en huurhuizen of twee keer zoveel flexwoningen

De plannen om het gebied geschikt te maken voor bewoning dateren van het begin van het vorige decennium. In die tijd hoorde Halfweg nog bij de gemeente Haarlemmerliede & Spaarnwoude en was de fusie met een grotere buurman nog niet meer dan een vaag idee.

Van nieuwbouw was toen nog geen sprake: het idee was om de voertuigloodsen en het kantoor uit 1937 in de markt te zetten als kluswoningen. De constructie van het gebouw gooide roet in het eten. Die was zo slecht dat de sloopkogel de enige logische oplossing was.

Geluidsoverlast

Toch werd het plan voor nieuwbouw weer in de ijskast gezet, vooral omdat het geluid van voorbijrazende treinen te veel hinder zou opleveren. Die horde is genomen nu ProRail heeft bekendgemaakt over een jaar ter hoogte van het voormalige gemeentewerf een geluidsscherm te bouwen. Daardoor kunnen er nu toch weer plannen voor nieuwbouw worden gemaakt, maakte de gemeente Haarlemmermeer eerder bekend.

Tekst gaat verder onder afbeelding