IJssalon Roset valt opnieuw in de smaak en wordt verkozen tot lekkerste van de provincie

'Een aardbeienijsje dat smaakt naar verse aardbeien', zo omschrijft Hans Tros, docent bij het Patisserie College, het prijswinnende ijs van de ijszaak. Elk jaar reikt de school uit Zaandam de prijs uit.

Extra veel ijs

Dit jaar deden er dertig bedrijven mee, waarvan de meeste uit Noord-Holland. Een patisserie uit Nijmegen won de prijs voor beste ijs. De Roset werd tweede en kwam als beste van de provincie uit de bus.

Voor de wedstrijd heeft iedere ijssallon aardbeien- en chocolade-ijs ingezonden. De jury roemt de smaken van de ijszaak uit Castricum. Tot groot genoegen van eigenaar Vince Spijkerman. Hij is 'heel blij' met de waardering van zijn ijs: "Je doet altijd maar weer je best en probeert daarbij verrassend te blijven."

De afgelopen twee jaar won Spijkerman met zijn ijs nog de eerste prijs. Toch is hij ook blij met een tweede plek én het beste ijs van de provincie. Hij verwacht dat de drukte wel wat zal toenemen door de winst. Niet voor niets dat de ijsmachines wat harder hebben gedraaid de afgelopen dagen. Mocht het ijs in Castricum toch op zijn, kun je het altijd nog proberen bij de andere vestigingen in Alkmaar of Heerhugowaard.