Opnieuw in de smaak gevallen: De Roset in Castricum weer beste ijssalon van Nederland

Er staat een zonovergoten weekend voor de deur en dat betekent tijd voor een lekker ijsje. Waar kan dat nou beter dan bij de allerbeste ijssalon van Nederland? De Roset in Castricum sleept voor het tweede jaar op rij de prijs in de wacht. NH Radio-verslaggever Samanta de Groot nam de proef op de som.

"Hoe die smaakt? Het best is om het gewoon te proeven"

"Vanille kent iedereen wel, maar de tonka is een soort boon. Net zoals de koffieboon", legt Spijkerman uit. Maar de smaak is volgens de ijssalon-eigenaar lastig te omschrijven. "Het best is om het gewoon te proeven!"

Goede voorbereiding, halve werk

De 24-jarige Lisa de Haan is de ijsmaker van de salon. Ze is al druk bezig met aankomend weekend. Want als beste ijsmaker van Nederland weet zij: een goede voorbereiding is het halve werk.

Om de koude lekkernij zo vers mogelijk te serveren, wordt het elke dag gedraaid bij De Roset. Op drukke dagen moet De Haan dan weleens om vier uur 's ochtends opstaan. "Anders redden we het gewoon niet."

Niet alleen De Haan moet vroeg opstaan, Spijkerman raadt ook de klanten aan om vroeg te komen. "De hele dag staan er mensen in de rij." En als je eenmaal aan de beurt bent, dan herken je de winnende smaken aan het gouden plakkaat.

De Roset heeft ook filialen in Alkmaar en Heerhugowaard.