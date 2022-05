Het lekkerste ijsje van Nederland vind je in Castricum: De Roset is 'kersenkoning'

Uit tientallen inzendingen uit het hele land heeft de strenge jury van het Zaanse Patisserie College het ijs van Vince Spijkerman van banketbakkerij De Roset in Castricum gekozen als allerlekkerste. Vanmorgen kreeg hij een enorme beker en een banier voor in zijn winkel.

"Vorig jaar waren we tweede, het is gewoon super dat we dit jaar de eerste prijs gepakt hebben", zegt een uitgelaten Vince Spijkerman terwijl hij de beker in ontvangst neemt. Zelf denkt hij dat hij de prijs te danken heeft aan het gebruik van verse ingrediënten en het weglaten van kunstmatige kleur- en smaakstoffen.

Kersenijs

Alle inzenders kregen de opdracht kersenijs te maken, om een eerlijke vergelijking mogelijk te maken. De keus voor kersenijs is niet toevallig, legt juryvoorzitter Hans Tros van het Patisserie College Zaanstad uit. "Aardbeien- en frambozenijs is gewoon wat makkelijker te maken, bij kersenijs heb je toch sneller dat de smaak vervaagt. Dat was in Castricum niet zo, je proeft gewoon de kersen, ontzettend knap hoor", aldus Tros.