Tranen, 'Tsjernobyl' en een doosje eieren: PFAS-opslag Schiphol doet emoties hoog oplopen

Spil in de raadsvergadering van gisteravond was een zogeheten 'ontwerpverklaring van geen bedenkingen'. Door die verklaring goed te keuren zou Schiphol een belangrijke stap dichter bij de aanleg van een installatie komen waarmee de verontreinigde grond kan worden schoongemaakt. De opslag waar de grond intussen al jaren ligt, is in alle verrichte onderzoeken veilig bevonden.

'Giftig slootwater en kapotte dekzeilen'

Maar veel Badhoevedorpers vertrouwen de aanpak van Schiphol niet en willen de bouw van de installatie tegenhouden. Een groot deel van de bezwaarhebbenden was daarom vertegenwoordigd in de vergadering van gisteren, onder andere door oud-huisarts Flip Bruhl: "Het is een feit dat de bewoners van Badhoevedorp en de gebruikers van Schiphol steeds dichter naar elkaar toegroeien. Ik hoop dat u daarom de juiste keuze maakt."

Over de veiligheid van het transport en de opslag van de PFAS-grond hebben de dorpelingen grote twijfels. Foto's van aarde die de sloot instroomt en gescheurde dekzeilen op de opslagplekken laten alle alarmbellen afgaan. De gemeente legt uit dat de aarde geen PFAS-grond was en het dekzeil enkel een eerste toplaag, maar bij de Badhoevedorpers is het kwaad al geschied.