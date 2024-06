Waarom zit er toch zoveel PFAS in de grond rondom Schiphol?

Maar ook op locaties waar in het verleden een incident heeft plaatsgevonden worden op Schiphol PFAS aangetroffen.

Incidenten

Dat is bijvoorbeeld het geval op de kop van de Zwanenburgbaan, waar op kerstavond in 1997 een Boeing 757 van Transavia van de baan schoof. Door flinke zijwind raakte het toestel van de baan en kwam het met de neus naast de Zwanenburgbaan tot stilstand. Dat ging gepaard met rook en vonken en bij het blussen met blusschuim kwam PFAS in de grond terecht.

Toch is deze grond niet gereinigd. Schiphol laat weten dat sanering vanuit milieu-hygiënisch oogpunt niet noodzakelijk is omdat er geen gezondheids- of ecologische risico's zijn. Wel wordt de verontreiniging gemonitord om ervoor te zorgen dat het zich niet verspreid. Momenteel wordt hiervoor een monitoringsplan opgesteld.



Het is momenteel nog onduidelijk of er nog andere incidenten op Schiphol zijn voorgevallen waarbij PFAS-houdend schuim is ingezet. In sommige gevallen is uitsluitend met water geblust, zoals bij de Schipholbrand in 2005. Schiphol is bezig met een inventarisatie, en onderzoekt ook naar andere potentiële bronnen van verontreinigingen met PFAS.

Opslagplaatsen

Binnen de luchthaven bevinden zich ook grote hoeveelheden PFAS-houdende grond die zijn vrijgekomen bij werkzaamheden. Deze grond, in totaal 197.600 ton, wordt tijdelijk opgeslagen op verschillende locaties ten zuiden van Badhoevedorp, in afwachting van reinigings- of hergebruikmogelijkheden.

Schiphol heeft een grondreinigingsinstallatie aangeschaft die vanaf volgend jaar de PFAS-houdende grond gaat reinigen op locatie. Dergelijke reinigingsinstallaties worden momenteel al ingezet in België. De installatie kwam tijdens de raadsvergadering van Haarlemmermeer gisteravond weer een grote stap dichterbij tijdens een verhitte raadsvergadering, tot onvrede van omwonenden.



Deze aanpak voorkomt dat de grond van het Schipholterrein vervoerd moet worden naar een verwerker. Dat is volgens Schiphol extra belastend voor het milieu, gezien er op deze manier vele tientallen, zo niet honderden vrachtwagenritten worden gemaakt.