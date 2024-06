Camping Enkhuizen vreest voortbestaan door komst parkeerterrein: "Gedaan met de rust"

'Een unieke camping' aan de rand van het historische Enkhuizen. "Dit is nog een van de weinige stadscampings in Nederland", vertelt beheerder Dave Visser met trots. Hij gruwelt van het plan om naast de camping een parkeerterrein voor ruim honderd auto's aan te leggen.

"Om het parkeerterrein te ontsluiten moeten de receptie en het pas gerenoveerde en dure douchegebouw verplaatst worden", licht Visser toe. Je krijgt dan de hele dag parkerende auto's. Dat is ontzettend ingrijpend. Niet alleen voor onze gasten, maar ook voor de bewoners van de Noordergracht."

Het groenstrookje naast de camping is één van de zes locaties die het college van Enkhuizen op het oog heeft om de parkeerdruk in de stad te verminderen. In totaal zijn er 500 plaatsen nodig. Het lapje grond naast de camping is volgens de gemeente een goede plek om een deel van deze doelstelling te realiseren. Met de eigenaar van de grond is inmiddels al een akkoord bereikt. Alleen de gemeenteraad moet nog instemmen.

Prachtige plek

De hoop is dan ook dat de gemeenteraad nog een streep door het plan zet. Campingbeheerder Visser vreest voor het voortbestaan: "Een aantal jaar geleden is er een stemming geweest. De raad heeft toen aangegeven dat de camping moet blijven. We krijgen ook heel veel reacties van mensen die vinden dat de camping bij Enkhuizen hoort. Jaarlijks hebben we 9.000 overnachtingen, en we zijn ook economisch van belang voor de stad."

Op de stadscamping werken ook mensen met een lichte verstandelijke beperking, Eén van hen is Jeffrey van Deudekom. Hij maakt zich grote zorgen over de toekomst van de camping waar hij met heel plezier werkt. "De camping gaat me aan het hart. Het is een prachtige plek en ik leer hier ontzettend veel. Het zou verschrikkelijk zijn als dit van ons wordt afgepakt, want zo voelt het wel."

Bekijk in onderstaande reportage het verhaal van Jeffrey (tekst gaat verder onder de video):