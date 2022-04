Groot parkeerterrein moet parkeerprobleem in Medemblik oplossen

De gemeente Medemblik gaat de parkeerdruk in het centrum aanpakken. Begin 2023 moet er een nieuw 'multifunctioneel' parkeerterrein verrijzen. Het terrein dat de gemeente op het oog heeft, is de Zuiderdijkweg, tegen het centrum aan en biedt plek voor zo'n 265 auto's.

Wethouder Andrea van Langen is trots op het ontwerp. "Deze locatie net buiten het centrum van de stad is uniek, en we gaan er iets moois van maken. De plek leent zich voor meer dan uitsluitend parkeren. Het college is trots op het gemaakte ontwerp en hoopt inwoners en bezoekers hier ook enthousiast voor te maken."

Een langgekoesterde wens van zowel politieke partijen als inwoners lijkt hiermee in vervulling te gaan. Het ontwerp ligt nu op tafel en de gemeente Medemblik start naar verwachting begin 2023 met de bouw hiervan, waarmee de parkeerdruk in het centrum van Medemblik wordt verlicht. Voor die tijd worden de parkeerplaatsen op de andere buitendijkse parkeerterrein tijdelijk uitgebreid.

Dit is een bericht van de gemeenschappelijke Westfriese nieuwsredactie

