Ondergelopen fietspad naar Schoorls strand eindelijk weer open dankzij creatieve oplossing

Voor een lange tijd stond het fietspad richting het strand in Schoorl onder water. "Al vanaf november vorig jaar hebben we te maken met wateroverlast op het fietspad", vertelt boswachter Samuelle van Deutekom. "Het is al maanden nat door de vele regen waardoor het pad niet meer te gebruiken was en er een oplossing moest komen."

Strandtent Paal 29 dacht daar hetzelfde over en klopte aan bij Staatsbosbeheer. "In mei heb ik gebeld met Staatsbosbeheer met de vraag wat we konden doen", vertelt Sem van Drunen van Paal 29 aan mediapartner Streekstad Centraal. "In eerste instantie dachten ze dat het water uiteindelijk wel zou zakken, en dat was eerst ook zo. Maar een paar regenbuien later stond het water er alweer."

Paal 29 is het enige strandpaviljoen in Schoorl aan Zee, en alleen lopend of fietsend bereikbaar via het fietspad. "We merkten dat het wel rustiger werd door de diepe plas", vertelt Van Drunen. "Zeker voor mensen die slecht ter been zijn of mindervaliden is zo'n plas gewoon lastig."

Rijplaten

Twee dagen lang is er van 7.00 uur tot 21.30 uur gewerkt aan de oplossing. "Om ervoor te zorgen dat het fietspad weer te gebruiken is, hebben we boomstammen aan de zijkanten geplaatst. Daartussen zijn worteldoek, houtsnippers en zand neergelegd. Voor de veiligheid en meer grip op het pad zijn daarbovenop rijplaten gelegd", legt boswachter Samuelle uit.

Fietsers mogen vanwege de veiligheid alleen lopend gebruik maken van het fietspad. "Hoewel de oplossing goed werkt moeten we natuurlijk altijd blijven denken aan de veiligheid bij het betreden van het pad", vertelt Samuelle.

Doordat het pad voor lange tijd onder water heeft gestaan zijn er op verschillende plekken sluippaadjes ontstaan. "Deze sluippaadjes, ook wel olifantenpaadjes genoemd, zijn zeker niet wenselijk. Helemaal omdat het nu ook het broedseizoen is. Door deze paadjes worden planten vertrapt en misschien ook wel dieren gestoord", zegt Samuelle.

Toekomstperspectief

Hoe het nu verder moet is nog moeilijk te voorspellen, volgens Samuelle. "Ik durf niet te zeggen hoelang het gaat duren voordat het fietspad weer normaal te gebruiken is. Wij hadden verwacht dat de problemen eind april of begin mei voorbij zouden zijn, maar zoals je ziet, is dat ook niet het geval", zegt ze.

Paal 29 hoopt op een permanente oplossing. "Dit is natuurlijk niet voor altijd", aldus Van Duren. Ze hebben al voorgesteld dat het verhogen van het fietspad een goede optie is. "Anders zit je bij het volgende natte seizoen weer met hetzelfde probleem."