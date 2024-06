Water tot aan je knieën op tennisbanen Bergen aan Zee: "Nog nooit gezien"

In november vorig jaar zorgden piekbuien voor wateroverlast op meerdere plekken in Bergen aan Zee. Sindsdien is Meijer volop bezig met het wegpompen van enorme hoeveelheden water van het tennisterrein. "Er is bijna niet tegen aan te pompen. Het gaat om miljoenen liters."

Inmiddels staan niet alleen de tennis- en naastgelegen midgetgolfbanen, maar ook de kantine onder water. De banen maken overigens geen onderdeel uit van een club of vereniging. Zij waren voorheen wel een populaire plek voor dagjesmensen, toeristen en lokale liefhebbers. De tennis- en midgetgolfbanen zijn voorlopig onbruikbaar. Om die reden kunnen ze niet meer worden verhuurd. "Tennissen gaat dit jaar sowieso niet meer lukken", weet Meijer.

Uitzonderlijke situatie

De tennisbaan ligt laag in het duinlandschap. In de 120 jaar dat deze sportvoorziening bestaat, hebben ze dit nog nooit meegemaakt. "Het zijn een van de oudste tennisbanen van Nederland", vertelt de eigenaar. Nadat het vorig jaar november langdurig hard regende, begon het met een plas water. "Maar zelfs dat hadden we hier nog nooit gezien."

Het wegpompen van het water gaat nog wel enige tijd duren, verwacht de ondernemer. Daarna moet de ondergrond worden gerepareerd en de tennisbanen worden vernieuwd. Een kostenpost van ongeveer een ton. De sportgelegenheden zijn eigendom van Meijer, maar hij ziet desondanks wel een rol voor de gemeente of de provincie. "We hopen van de overheid op visie om de wateroverlast in heel Bergen aan te pakken."

'Erg vervelend'

NH heeft de gemeente gevraagd om een reactie. Wethouder Ernest Briët zegt ondertussen via social media over de wateroverlast in zijn dorp: "Tennisbanen en voetbalvelden zijn onbespeelbaar. Dit alles is heel erg vervelend voor inwoners, ondernemers en toeristen. De gemeente heeft het wegpompen van water in Bergen aan Zee hervat. De provincie geeft prioriteit aan het oplossen van de overstroming van de N510, de enige toegangsweg van het dorp. Ik heb toegezegd (tijdens drukbezochte informatieavond red.) er bovenop te blijven zitten."