Nog altijd geen einde aan waterellende Bergen aan Zee: "Het is dweilen met de kraan open"

De vergaderruimte in Hotel Meyer zit goed vol maandagavond. In groten getale zijn de inwoners van Bergen aan Zee aanwezig bij de bijeenkomst over de wateroverlast in de regio. Op veel verschillende plekken in Bergen aan Zee hebben mensen te maken met ondergelopen kelders, maar ook hele fietspaden en wegen liggen onder water. "Het heeft al ruim zeven maanden geduurd, dus het is wel eens tijd", aldus een aanwezige.

Noodplan

"De hoeveelheid water waar wij met z'n allen nu last van hebben is een incidentele gebeurtenis, maar we kunnen niet vooruit kijken", vertelt de hydroloog (deskundige, red.) die uitleg geeft over de verschillende methodes en situaties rondom de wateroverlast. "Grondwater kent geen grenzen en stroomt van het ene naar het andere perceel. De gemeente moet ervoor zorgen dat de grondwaterstand structureel in orde is."

"Er moet een noodplan komen voor komende winter zodat we niet nog een keer in dezelfde situatie komen te zitten." En daarvoor moet duidelijk worden wie verantwoordelijk is voor welk terrein binnen het probleem. "De provincie, PWN, de gemeente en de bewoners moeten allemaal meewerken."