Drie waterpompen zorgen hopelijk voor droge voeten in Bergen aan Zee

Wateroverlast is de bewoners van die straat niet helemaal vreemd, maar sinds oktober vorig jaar werd het wel heel erg. Uiteindelijk mondde dat, door aanhoudende regenbuien, begin deze maand uit in de heftigste overlast die ze er ooit hebben gehad.

Naast de pompen gaat Bergen ook gesprekken voeren met het hoogheemraadschap en duinbeheerder PWN. De gemeente kon nog niet zeggen of er bij die partijen al ideeën zijn over de aanpak van de overlast.

Ook in Bergen aan Zee is de gemeente van plan om in gesprek te gaan met ondernemers en inwoners om te horen of er ideeën vanuit de samenleving zelf zijn de strijd tegen het water te overwinnen.