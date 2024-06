Hout voor NH-ontbijtplankjes klaar om gezaagd te worden, maar hoe komen ze in Pieters tuin

Half november kwam de beuk, die in Westzaan was omgewaaid tijdens storm Poly, met paard en wagen aan bij de houtzagerij op de Zaanse Schans. Pieter Kok van De Ontbijttafel op NH Radio wil er op CO2-neutrale manier ontbijtplankjes van maken. Daarom legde de boom een deel van de route af met elektrische vrachtwagen en het laatste deel met paard en wagen.

Molenaar Tim Doeves zaagde eind november plakken van de boom en sindsdien liggen ze te drogen. Het duurde vrij lang, omdat het zoveel heeft geregend de afgelopen maanden. "Al die planken hebben we in de loods neergelegd", zegt Tim tegen radioverslaggever Sjoerd Hilarius. "Dat is droogloods waar je doorheen kan kijken. De wind waait tussen de planken door. Dat gaat heel langzaam en dan blijft die plank mooi vlak en recht."

Vervoer

Van de boom zijn 18 planken gezaagd, daarvan zijn zo'n 250 ontbijtplankjes te maken. De volgende uitdaging is het om deze grote, lange, planken bij Pieter in de tuin in Westzaan te krijgen, zonder uitstoot van CO2. Hij wil de plankjes daar zelf gaan zagen. Er wordt nagedacht om de planken over het water van de Zaanse Schans naar Westzaan te vervoeren. "Als je de Zaandijkersluis doorgaat, kan je zo door de polder naar Westzaan", weet Tim.

Het zou misschien ook lopend kunnen, dat zou 4,6 kilometer zijn, maar dat plan verdwijnt al snel in de prullenbak. "Je kan een mooie dekschuit nemen of een boerenplat", oppert de molenaar. "Dan gaan we met de prikstok naar het huis van Pieter", vult Sjoerd aan.

Het duurt dus nog even voor de ontbijtplankjes, voor de luisteraars die zich aangemeld hebben, klaar zijn.