Beukenboom duurzaam gezaagd in 250 ontbijtplankjes voor NH-luisteraars

De beuk die de eik uit de duinen bij Bergen vervangt, ligt al een week klaar bij houtzaagmolen Het Jonge Schaap op de Zaanse Schans. Vandaag is er wind en kan de boom gezaagd worden in 250 ontbijtplankjes. NH-presentator Pieter Kok kwam op het idee na de kap van 1300 bomen bij Bergen, om zo verspilling van hout tegen te gaan. En de voorwaarde was dat het duurzaam moest, zonder CO2-uitstoot.

Op de wind gaat de zaag door de oude beuk uit de duinen bij Bergen. - NH Nieuws

Molenaar Tim Doeves van de eeuwenoude zaagmolen kijkt rustig toe hoe de zaag in de boom gaat. Het ritme is onregelmatig, omdat de wind vandaag onvoorspelbaar is. Bij windbuilen is de zaagmolen hard aan het werk, maar bij zacht weer met zon valt de zaag stil. "Ik denk dat het minstens drie uur gaat duren voor het werk klaar is", verwacht Tim.

Foto: Molenaar Tim Doeves van het Jonge Schaap bij de boom die gezaagd wordt in 250 stukjes. - NH Nieuws