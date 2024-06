David (27) en Richard (34) wilden iets doen tegen eenzaamheid en begonnen appgroep

De groep telt nu 64 leden. "De een is natuurlijk actiever dan de ander", zegt David, "en we kunnen niemand ergens toe verplichten, maar ze spreken regelmatig met elkaar af. We hopen dat de leden het net zo leuk vinden als wij." De leden komen overal vandaan: uit onder andere Schagen, Den Helder, Heerhugowaard en Alkmaar, en zijn nooit ouder dan 40 jaar.

Regio

David: "Het is erg belangrijk dat ze uit de regio komen. Je kunt in Limburg wonen, maar het wordt dan wel lastig om regelmatig af te spreken." Hij houdt zich met zijn partner een beetje afzijdig van de groep, maar houdt wel een oogje in het zeil. "Als iemand nieuw in de groep is, vraag ik diegene altijd zich voor te stellen. En spam probeer ik zo snel mogelijk te blokken."

Doelen heeft David, die zelf 'gewoon in een winkel werkt', niet met zijn appgroep. "Het is leuk om te zien dat ze met elkaar afspreken. Zo gaan sommige mensen samen naar een festival en nodigen ze anderen uit om ook mee te gaan. En waardering is er genoeg, bijvoorbeeld als ik een berichtje plaats waarin ik mensen die eenzaam zijn uitnodig om lid te worden. Mensen vinden het altijd een heel mooi initiatief. Ik hoop nog veel mensen blij te kunnen maken."