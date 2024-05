Koningin Máxima in gesprek met eenzame jongeren in Wieringerwerf

Eenzaamheid onder jongeren is een groot probleem. Dit blijkt uit cijfers van de GGD: 1 op de 5 jongeren uit Hollands Kroon geeft namelijk aan weleens aan zelfdoding te denken en 1 op de 7 geeft aan zich eenzaam te voelen. Dit is een stuk hoger dan het landelijke gemiddelde.

Het bezoek van de koningin in Wieringerwerf is ter gelegenheid van het Leading Local programma van de stichting MIND Us. Dit programma zorgt ervoor dat gemeenten met elkaar de aanpak van mentale gezondheid van jongeren uit hun dorp of stad kunnen uitwisselen. Volgens de stichting loopt de gemeente Hollands Kroon voor in de aanpak rondom jongeren.

Minder op pad

De oorzaak van deze eenzaamheid onder jongeren in Hollandse Kroon, een plattenlandsgemeente waar dorpen ver uit elkaar liggen, heeft te maken met de afstand. De afstand tussen waar de jongeren elkaar ontmoeten en waar ze wonen is groot. Hierdoor gaan ze minder op pad en blijven niet plakken op bijvoorbeeld een sportclub.

"Ze komen nog meer in een isolement, omdat ze dan niet terug mogen fietsen op een onverlichte weg van hun ouders. Ook is er minder openbaar vervoer. In een dorpskern zijn er minder jongeren van jouw leeftijd, omdat veel mensen door woningnood de stad intrekken. Elkaar ontmoeten is hier lastiger", vertelt Frederieke Vriends, directeur van MIND Us.

Lantaarnpalen neerzetten is niet direct de oplossing, volgens Vriends. "Jongeren samen mobiliseren door samen te fietsen zou een oplossing zijn. Ook is er een jongerenplatform bedacht waar jongeren uit de omgeving in contact kunnen komen met elkaar."

Zusje Inés

De motivatie van Maxima om zich in te zetten voor de stichting is erg persoonlijk. Ze heeft zes jaar geleden zelf haar zusje Inés Zorreguieta verloren door suïcide. Inés had al jaren last van psychische problemen en depressieve gevoelens.



“Met haar dood kwamen gevoelens van verdriet, verlies en machteloosheid los. Dat het zo ver was gekomen en je haar niet hebt kunnen helpen. Maar we wisten niet goed hoe… Het was moeilijk om erover te praten. En steeds maar weer de vraag: hadden we méér kunnen doen?”, vertelde de koningin in 2022 op het moment dat ze zich aansloot bij de stichting.





Denk jij aan zelfdoding? Neem 24/7 gratis en anoniem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via 0800-0113 of chat op 113.nl.