Nijpend tekort aan vrachtwagenchauffeurs: 'Iedereen met rijbewijs B kan meteen aan de slag'

Terwijl de vraag naar vrachtwagenchauffeurs onverminderd hoog blijft, wordt de groep werkenden juist steeds kleiner in Noord-Holland Noord. In 2024 en 2025 werken er minder mannen en vrouwen op de vrachtwagen dan de jaren hiervoor, blijkt uit cijfers van Sectorinstituut Transport en Logistiek (STL).

En dus is er druk op de arbeidsmarkt, werkgevers vinden het steeds lastiger om een vacature meteen te vervullen. De sector is dringend op zoek naar nieuwe vrachtwagenchauffeurs.

Door middel van instapavonden, waar mensen informatie kunnen krijgen over het beroep van vrachtwagenchauffeur, probeert de sector meer mensen te trekken voor het beroep. Zo ook dinsdagavond in het AZ-stadion. "Je krijgt op deze manier een goed inkijkje in het werk en je ervaart of het werk wat voor jou is", legt Esther Vorenkamp van STL uit.

Zelf ervaren

Tijdens de instapavond zijn er meerdere rijschoolhouders aanwezig. "Als iemand al in het bezit van een rijbewijs B is dan kan diegene meteen plaats nemen in de vrachtwagen", vertelt Vorenkamp. "Mensen voelen dan vaak meteen al of het iets voor ze is of niet."

"Sommigen voelen meteen de vrijheid en vinden het heel gaaf", zegt Vorenkamp. "Er is dan ook meteen de mogelijkheid om je verder te oriënteren op de banenmarkt." Daarnaast kunnen aanwezigen ook meteen een eerste gesprek voeren met de mogelijke nieuwe werkgever.

Instroom is een belangrijk onderdeel van het aantrekken van nieuwe vrachtwagenchauffeurs. "Ook mensen die geen achtergrond hebben als vrachtwagenchauffeur willen we graag de vrachtwagen in krijgen", vertelt Vorenkamp.

De laatste jaren zijn steeds meer vrouwen aan de slag gegaan als vrachtwagenchauffeur. In de regio Noord-Holland Noord is 15 procent van de chauffeurs nu vrouw.