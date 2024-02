Vrachtwagenvlogger Martijn heeft meer dan een ton op zijn 'YouTube-teller'

Bijna de hele Nederlandse transportwereld weet inmiddels wie Martijn Kuipers uit Schagen is. De vrachtwagenchauffeur maakt video's over zijn vak en post die op YouTube. En met succes. Inmiddels hebben meer dan 100.000 mensen een abonnement om zijn avonturen te volgen.

"Een magisch getal, 100.000. Je begint ergens aan en hoopt dat het succesvol wordt", zegt Martijn Kuipers tijdens een mooie rit met zijn vrachtwagen door Noord-Holland. Het vloggen begon over zijn eigen werk bij een groot transportbedrijf in Wognum. "Het is een bekroning op je werk. Het is fijn dat mensen het mooi vinden."

Eigen stijl

Zijn vrachtwagen ziet er onberispelijk uit. De wagen is zowel van buiten als van binnen gewassen. In de vloerbedekking is zijn eigen logo gestikt. "Ik heb mijn eigen een beetje opgeleukt. Je maakt het, net als thuis, gezellig. Accessoires en gordijnen. Dan hou je je eigen stijl, maar ook je eigen sfeer waar je je goed bij voelt."

Tijdens het lossen wordt Kuipers regelmatig aangesproken of gevraagd om een foto en op de weg wordt er regelmatig naar hem getoeterd door collega's. Volgens hem zelf is het succes van zijn vlogs simpel. "Ik hoor van mensen dat ze het 'echt' vinden. Ze zeggen dat ik enthousiast vertel. Mensen krijgen er zelf zin in om het te doen of om een dagje mee te gaan."

