Gaat Europa pulsvissen tóch toestaan? Visser Jaap heeft er een hard hoofd in

De Texelse Jaap vist in het Engelse water. "Dat gaat tot dusver wel goed", zegt hij. "Het Nederlandse deel staat vol met windmolens." De vistechniek die nu wordt gebruikt is de sumwing, een lichtere variant dan de boomkor. Deze sumwing heeft een zogeheten vleugel die het net achter zicht aan trekt. "We besparen redelijk wat olie. En nadat een groot gedeelte van de vloot is gesaneerd zijn de prijzen van de tong verdubbeld."

Het pulsvissen, waarbij vissen gevangen worden met zeer lage schokjes elektriciteit, is nog milieuvriendelijker. Het verbruikt minder brandstof en minder bijvangst van andere vissen. De pulsvissers krijgen sinds kort ook van de wetenschap gelijk. Het huidige verbod is in strijd met Europese doelstellingen om de visserij te verduurzamen, zo luidt de conclusie van de Wageningen Universiteit.

Brandstof

Met de puls bespaar je in vergelijking met de sumwing de helft van de brandstof. "We verstoken nu 30.000 liter brandstof per week. Met een puls is dat de helft. Je weet wat de prijzen zijn van een liter diesel." De kotters kunnen met een puls ook veel langzamer varen. "Dan verbruik je dus ook minder brandstof."

Ondanks de uitslag van het onderzoek heeft Van der Vis er weinig vertrouwen in dat de EU het nu weer gaat toestaan. "Landen die niets hebben met de visserij stemmen in Europa ook mee. Dat zal in de toekomst niet veranderen." En als er dan toch met puls gevist mag worden, dan is het nog maar beperkt. "In de Engelse wateren mag je niet 'pulsen', zij willen dat niet en hebben ook niets met de EU te maken."