Springopa Ed overleden: sprong op 92-jarige leeftijd nog uit een vliegtuig

Een paar dagen na de begrafenis van Ed Cevat doet Rachelle Jonkman (32) open in haar ouderlijk huis in Zaandam. Ze is weer even thuis; als echte wereldburger heeft ze op vele plekken in de wereld gewoond en haar huidige stek is in Ierland. Afgelopen week zat ze in Mexico toen ze hoorde dat het niet goed ging met opa.

'Opa en oma', zo noemde ze Ed en Coby Cevat al gauw toen ze op 16-jarige leeftijd bij ze kwam schoonmaken in Koog aan de Zaan. Ze komt er zo’n twee keer per maand en het is er zo gezellig dat er al gauw een band is. Opa en oma hebben er een bonuskleindochter bij.