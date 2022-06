Hoogebejaarde Ben Hoogenbosch maakt op z'n 93ste nog een parachutesprong

"Ik ga met je mee", zei de toen 90-jarige Ben Hoogenbosch tegen verpleegkundige Betty Kuijper. Ze had hem net verteld dat ze voor haar trouwdag een parachutesprong cadeau had gekregen. Ze geloofde hem niet, maar hij deed het. Nu, drie jaar later, heeft Hoogenbosch voor de tweede keer in zijn leven een parachutesprong gemaakt.

Dit keer waren zijn zes kleinkinderen en één achterkleinkind met hem mee toen hij afgelopen weekend boven het Texelse vliegveld een tandemsprong maakte. Het was een beetje bewolkt, maar het uitzicht was verder goed. "Je kon natuurgebieden de Vliehors en de Slufter zien vanuit de lucht", zo vertelde hij aan onze mediapartner Texelse Courant.

Hoewel het best bijzonder is dat iemand op zo'n hoge leeftijd nog zoiets doet, blijft Hoogenbosch er zelf nuchter onder. "Gewoon naar beneden gaan." Vanochtend herhaalde hij dat op NH Radio: "Het stelt niets voor." Een lefgozer? Nee, dat is hij niet. "Ik ben al 65 jaar getrouwd met dezelfde vrouw, dan ben je toch geen lefgozer? De parachutesprong is gewoon een van de leuke dingen in het leven." Eng vond hij het niet: "Je kunt enkel maar naar beneden."

Over twee jaar weer

Hij werd heen met de auto naar het vliegtuig gebracht en liep na de sprong zelf met grote pretogen terug naar zijn familie die beneden op hem stond te wachten. Over twee jaar hoopt hij nog eens zo'n sprong te wagen: "Dan ben ik 95 en de oudste Texelaar die dit doet."