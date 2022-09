Op 92-jarige leeftijd parachutespringen: springopa Ed leeft zijn tweede jeugd

Eigenlijk was het de bedoeling dat de sprong bij Paracentrum Texel twee jaar eerder zou plaatsvinden. Toen was het weer echter te slecht om te springen. "Nu is het gelukkig mooi weer", lacht opa (ook de verslaggever mag opa zeggen). Of hij twijfelde? "Eventjes wel. Maar toen ik hier eenmaal was, dacht ik 'vooruit, hup'. Ze moesten nog even kijken of ik toestemming kreeg vanwege mijn leeftijd, maar het ging."

Bonuskleindochter

Hij maakt de sprong samen met Rachelle Jonkman en haar vriend Guy. Ze hebben een bijzondere band. "Rachelle is m'n bonuskleindochter. Ze is niet mijn echte kleindochter, maar zo voelt het wel." Ze hielp als studente bij hem en zijn vrouw thuis mee in de huishouding. "Later ging ze studeren in Zweden. Maar we hebben zo'n hechte band gehouden. Ik heb er een kleindochter bij, en een hele lieve. Ze neemt me overal mee naartoe. Ik ben er rijk mee."

Tekst loopt door onder de foto's