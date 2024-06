Na marathonpartij strandt Tallon Griekspoor op Roland Garros tegen wereldtopper

Voor Griekspoor was het de eerste keer dat hij de derde ronde van het Franse grand slam had bereikt. In de voorgaande twee jaar werd hij in de tweede ronde uitgeschakeld. Zverev haalde de afgelopen drie jaar de halve finales in Parijs.

Het begin van Griekspoor was fenomenaal; hij haalde op karakter de eerste set binnen. De daaropvolgende set leek hij ook te gaan pakken, maar hij verprutste een breekkans. Het ging vervolgens van kwaad tot erger, want de Duitser ging met set twee aan de haal. De derde set was ook voor Zverev en Griekspoor leek het helemaal kwijt.

