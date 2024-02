Griekspoor reikt opnieuw tot halve finale in Rotterdam en treft Sinner

Tallon Griekspoor heeft opnieuw de halve finale bereikt van het ABN Amro Open in Rotterdam. De tennisser uit Nieuw-Vennep versloeg na twee sets de Fin Emil Ruusuvuori: 7-5 7-6 (4). Griekspoor reikte vorig jaar ook tot de halve finale, waarin Jannik Sinner te sterk was. De Italiaan, die onlangs de Australian Open won, is opnieuw zijn tegenstander.