Griekspoor opnieuw naar derde ronde op Australian Open

Tallon Griekspoor uit Nieuw-Vennep heeft zich verzekerd van een plek in de derde ronde van de Australian Open. De als 28e geplaatste Nederlander was in vier sets te sterk voor de Fransman Arthur Fils: 3-6, 6-1, 7-5, en 6-4.

Griekspoor gaf in de vierde set een break voorsprong uit handen, maar plaatste bij 4-4 opnieuw een break, met een lovegame. Hij serveerde het duel overtuigend uit en maakte het na 2 uur en 19 minuten af op zijn eerste wedstrijdpunt. Fils besloot het duel met een return die ver uit ging.

Enige Nederland

Griekspoor is de enige Nederlander die nog actief is in het enkelspel van de Australian Open. De 27-jarige Griekspoor neemt het in de derde ronde mogelijk op tegen de Deen Holger Rune, die in de tweede ronde tegenover Arthur Cazaux uit Frankrijk staat. Hij kan zich dan voor het eerst plaatsen voor de vierde ronde van een grand slam. Vorig jaar haalde Griekspoor ook de laatste 32 in Melbourne en toen was Stefanos Tsitsipas te sterk.