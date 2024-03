Tallon Griekspoor wint dubbeltoernooi van Dubai

Griekspoor en Struff wonnen de eerste set met een break op 4-4. In de tweede set wisten de Kroaat en Amerikaan de stand gelijk te trekken door op 5-4 de opslagbeurt van Griekspoor en Struff te winnen. In de afsluitende supertiebreak namen de Nederlander en Duitser een kleine voorsprong en hielden die goed vast.

Het is voor Griekspoor zijn tweede titel in het dubbelspel. In 2022 schreef hij met landgenoot Botic van de Zandschulp de titel in het dubbelspel op het ATP-toernooi van Antwerpen op zijn naam. In het enkelspel ging Griekspoor eerder deze week met onderuit tegen Aleksandr Boeblik uit Kazachstan.