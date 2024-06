Overleden slangenmens Maurice Delmonte wordt herbegraven naast vrouw

"Hij vond de begraafplaats een mooie uitstraling hebben, het was honderd procent zijn wens om daar ook begraven te worden", zei Van Staveren een paar weken geleden tegen NH. "In de laatste fase van zijn leven zorgde hij zorgvuldig voor de graven van zijn vrouw en moeder, bij wie hij begraven had willen worden", schrijft Nick bij een inzamelingsactie om geld op te halen voor de tweede uitvaart.

Herbegrafenis en ceremonie bekostigen

In totaal hoopt Maurices familie 10.000 Canadese Dollars (zo'n 6.800 euro) op te halen om de herbegrafenis en de ceremonie te bekostigen. Volgens Nick was Maurice zuinig en zeker niet armlastig. Maurice zou een uitvaartverzekering hebben gehad, maar de polis daarvan is nooit gevonden.

Een vriendin liet daarover aan NH weten dat hij er ondanks zijn dementie op stond om al zijn administratie zelf te blijven doen. Ook nadat hij naar een verzorgingshuis in Hoofddorp was verhuisd, waar hij op 30 april overleed. Begraafplaatsbeheerder Van Staveren liet aan NH laten weten dat Maurice bij leven al het grootste deel van zijn grafrechten had betaald.