Goochelaar, buikspreker en slangenmens Maurice Delmonte (92) overleden: "Was m'n mentor"

Binnen een mum van tijd stond Bart bij Maurice op de stoep, maar toen hij vertelde dat hij wilde leren buikspreken, kreeg hij een koude douche. "Maurice zei: 'Dat kun je niet leren, daar moet je mee geboren worden', alsof het een ziekte was."

Goochel-eed

Gelukkig had de kleine Bart meer ijzers in het vuur. "Ik had ook een goocheldoos. Maurice zei: 'Laat maar zien dan.'" Maurice nodigt Bart uit in z'n woonkamer, waar Bart vervolgens 'iedere week een tv-truc krijgt uitgelegd' van Maurice. "Zijn vrouw moest dan naar de keuken, want zij mocht niet weten hoe de truc in elkaar zat. Dat was de goochel-eed."

"Later gaf hij me een visitekaartje van een goochelstudio in Amsterdam. Als ik verder wilde met het goochelen moest ik daarnaartoe", blikt Bart terug. Niet veel later start Bart - hij is dan nog maar zo'n 12 jaar oud - zijn eigen show, die hij aanvankelijk uitsluitend voor kleine gezelschappen opvoert.