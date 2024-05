Parkeerbeleid nekt Beverwijkse ondernemers: 95% wil herziening

Onduidelijkheid

Kochx ziet winkeliers vertrekken naar buurgemeente Heemskerk, waar parkeren gratis is of werkt met de blauwe zone. "Mensen zijn gewoon niet bereid om te betalen voor het parkeren in Beverwijk; daarvoor is het aanbod niet groot genoeg."

Daarnaast is de parkeerapparatuur gebrekkig. "Voor ouderen is het systeem lastig en het is onduidelijk. Laatst kwam iemand op zaterdag naar me toe en zei: 'Je hoeft de eerste twee uur niet te betalen'. Dat klopt, maar je moet je wel aanmelden."