Grote woede onder bewoners en ondernemers Beverwijk vanwege hogere parkeerkosten

De gemeente Beverwijk wil parkeren duurder maken en dat gaat niet zonder slag of stoot. Het plan leidt tot grote woede onder de bewoners. De ondernemers in de Breestraat zijn woedend en voelen zich niet serieus genomen. Bewoners net buiten het centrum vrezen een invasie van automobilisten die een gratis plekje zoeken.

Het plan van het college van burgemeester en wethouders komt er in het kort op neer dat je in de weekeinden je auto niet meer gratis kan parkeren in het weekend. Tot woede van de winkeliers. Inmiddels heeft de gemeente al water bij de wijn gedaan door de eerste twee uur op zaterdag nog wel gratis te houden.

De gemeente Beverwijk onderzoekt ondertussen ook de haalbaarheid van een parkeergarage in of bij het centrum. Het laatste woord is aan de gemeenteraad en die is zeer verdeeld. De vergadering vorige week bracht geen uitkomst, een extra ronde is noodzakelijk.

Reactie gemeentebestuur

Het college zegt in een reactie op de kritiek van de ondernemers dat zij niet betrokken zijn in het proces: "Bereikbaarheid en parkeren in het bijzonder zijn al jarenlang onderdeel van diverse besluitvormingstrajecten en overleggen met alle belanghebbenden en daarmee dus ook met ondernemers."

Ook verwijst de gemeente naar de eerste inspraakavond in het Kennemer Theater. "Bij die bijeenkomst waren tientallen ondernemers aanwezig. Meerdere ondernemers hebben tijdens deze bijeenkomst voorgesteld om op zaterdag de eerste twee uur parkeren gratis te houden. Deze feedback is door het college verwerkt in de parkeerplannen. Daarnaast hebben we bij de formele inspraakprocedure circa vijftig zienswijzen ontvangen, ook van ondernemers."

De ondernemers blijven ondertussen eensgezind: "Stop met dit plan en ga opnieuw naar de tekentafel. Betrek ons dit keer er dan wel volledig en volwaardig bij", aldus een van hen.