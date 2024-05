Oscar bouwt 'ZaanPride' met LEGO: 'Met ontelbaar veel stukjes'

Omdat er zoveel steentjes nodig waren vroeg de Zaanse Regenboog afgelopen februari om hulp aan volgers van NH Helpt. "Of er nog mensen waren die thuis LEGO hadden die ze niet gebruikten", zegt Oscar.

"Er was best een aantal mensen dat daarop reageerde. Hun LEGO hebben we thuis opgehaald en daar zijn we heel dankbaar voor. Een gedeelte ervan hebben we verwerkt in de tentoonstelling. Daarnaast hebben we in de aanloop naar Roze Zaterdag in Zaanstad volgend jaar bouwmiddagen met Zaanse scholen. Dan gaan we lekker samen bouwen en wat de kinderen bouwen mogen ze ook houden."

QR-codes

Vrijdag wordt de regenboogvlag gehesen bij het Zaanse stadhuis. Dat is ook het moment dat de tentoonstelling wordt geopend. "We hebben eigenlijk uitgeplozen wat er bekend is van de 'roze’ geschiedenis in Zaanstad. Middels QR-codes in de vitrines kan je naar de verhalen op onze website. Dan kan je zien wat er in de verschillende Zaanse dorpen aan roze geschiedenis is, en dat is meer dan de meesten zullen denken."