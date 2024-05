Veeleisende Farioli is klaar voor mega-klus bij Ajax: "Grote uitdaging, maar ook een kans"

Het was nog even de vraag of Ajax de Italiaanse oefenmeester wist binnen te halen, aangezien Brighton & Hove Albion ook achter hem aanzat. Maar Farioli is een man van zijn woord. "Ik had virtueel al de handen geschud met Ajax. Het gaat mij niet om het contract of iets dergelijks, Ajax betekent veel meer voor mij dan dat soort dingen."

Veeleisende trainer

Voor Farioli staat een behoorlijke klus te wachten en dat weet hij zelf ook. "Eerst moeten we accepteren waar we nu staan. We weten allemaal dat ons veel werk te doen staat. Het gat met de bovenste clubs is duidelijk." Toch wil hij geen resultaten beloven. "We moeten vooral kijken naar de eerstvolgende stap. Wat ik kan beloven is hard werk, energie en passie om de fans trots te maken. Ik houd van een team dat dapper is op het veld en verantwoordelijkheid neemt, dat is de standaard die we willen neerzetten en wat de supporters in iedere wedstrijd zullen zien."

Het schemert al een beetje door, Farioli wil veel van zijn selectie. "Ik ben nieuwsgiering en open-minded, maar ik ben ook vrij veeleisend. Ik houd ervan om mezelf en de mensen om me heen te pushen tot het uiterste. Ik kijk naar de toekomst vol ambitie, maar ook met de wetenschap dat er hard gewerkt moet worden."

Plannen voor de selectie

Oud-trainer John van 't Schip, die aankomend seizoen een meer technische functie gaat vervullen binnen de club, heeft het afgelopen seizoen meerdere keren gehad over dat er nieuwe transfers nodig waren om Ajax weer op de rit te krijgen. Ook Farioli heeft 'wat ideeën', maar 'die gaan over meer dan geld of transfers'. Hij hoopt van zijn spelers de bereidheid en het verlangen om hard te gaan werken.