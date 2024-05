'Ajax verwacht Francesco Farioli deze week te presenteren als hoofdtrainer'

Ajax was al maanden op zoek naar een nieuwe hoofdcoach. Louis van Gaal, adviseur van de rvc van de club uit de hoofdstad, heeft niet de energie meer om nog dagelijks met het eerste elftal bezig te zijn. Erik ten Hag staat nog onder contract bij Manchester United en Graham Potter zag na meerdere gesprekken af van een overstap naar de recordkampioen van Nederland.

Ajax heeft meerdere gesprekken gevoerd met Farioli. Maar de Italiaan wilde het seizoen eerst graag goed afmaken met OGC Nice, dat de Franse competitie zondag met een vijfde eindklassering afsloot. De verwachting is dat Farioli zijn huidige assistenten Felipe Sanchez Mateos en de Italiaan Daniele Cavalletto meeneemt naar Amsterdam. Ajax wil Dave Vos, de huidige trainer van Jong Ajax, overhevelen naar de technische staf van het eerste elftal.

Carrière

Farioli wordt, als de laatste details voor een contract zijn uitgewerkt, de eerste buitenlandse coach van Ajax sinds Morten Olsen. De Deen werd eind 1998 ontslagen. De Italiaan, die vijf jaar jonger is dan reservedoelman Remko Pasveer, volgde een studie filosofie en sportwetenschappen.

Vervolgens werkte hij als keeperstrainer bij Benevento en Sassuolo onder zijn leermeester Roberto De Zerbi, die zondag afscheid nam van Brighton & Hove Albion. Daarna ging hij als hoofdcoach aan de slag bij de Turkse clubs Fatih Karagümrük en Alanyaspor, voordat hij vorig jaar tekende bij OGC Nice.

Type Slot

Calvin Stengs trainde in de voorbereiding van dit seizoen onder Farioli bij Nice. Vooral daardoor hoefde hij bij Feyenoord nauwelijks te wennen, zo vertelde hij anderhalve week geleden. Stengs ziet veel gelijkenissen tussen Farioli en Arne Slot, die Feyenoord heeft verlaten voor Liverpool. Beide coaches laten zich inspireren door Pep Guardiola, de succesvolle coach van Manchester City.

Ook Farioli houdt van verzorgd en aanvallend voetbal, met aandacht voor de defensie. Nice heeft dit seizoen de minste treffers tegen gekregen van alle clubs in de Franse competitie. Hoewel Farioli naar eigen zeggen zijn meeste energie in aanvallen steekt, heeft de nummer 5 van de eindklassering in 34 duels slechts veertig keer gescoord.