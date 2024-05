Ajax presenteert nieuwe trainer Francesco Farioli

Farioli was het afgelopen seizoen trainer van Nice, waar hij precies een jaar geleden aan de slag ging. Onder zijn leiding eindigde de Zuid-Franse club als vijfde in de Ligue 1, het hoogste niveau in Frankrijk.

De Italiaan staat bekend als een inventieve en tactisch sterke coach, maar wordt ook bekritiseerd vanwege zijn behoudende speelwijze. Die zorgde ervoor dat Nice met 29 tegengoals de minst gepasseerde defensie van Frankrijk had. Veel doelpunten leverde het alleen niet op. In een heel seizoen scoorde Nice slechts 40 keer in de competitie.

Enthousiast

Francesco Farioli: "Ik ben erg blij om hier in Amsterdam te zijn, samen met de andere stafleden gaan wij ons vol overgave inzetten. We willen terug naar de basis en ons verbinden met hetgeen waar Ajax voor staat. Ook willen we nieuwe energie brengen met een positieve manier van werken en denken", vertelt hij.

Verder is hij zich bewust van het feit dat er een hoop werk te doen is: "Maar we zijn al begonnen met de voorbereiding. We willen geen tijd verliezen en ons nu al klaarmaken voor de start van het seizoen, om Ajax terug te brengen naar de plek waar het hoort."