Regenboognetwerk Tata Steel vaart voor het eerst mee bij Alkmaar Pride en wil nog veel meer

De regenboogvlag hijsen? Belangrijk. Meedoen met Alkmaar Pride? Graag. Maar alleen symbolische acties zijn niet genoeg voor het Regenboognetwerk van Tata Steel. Kim van Oel en haar veertig medeleden hebben in twee jaar tijd al best veel voor de lhbtiq+'s binnen het staalbedrijf voor elkaar gekregen, legt ze uit in deze video. Transitieverlof bijvoorbeeld. En vooruit, dan is het toch erg leuk om dit weekend voor het eerst mee te varen in de vrolijke Alkmaarse botenparade.