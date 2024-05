Moet gymjuf Annemarie (80) door geldgebrek stoppen? Dorp start reddingsactie

En dat wil Tini Poldervaart, die bijna 22 jaar de Spar in Groet runt, voorkomen door geld in te zamelen in haar winkel. "Ik dacht: 650 euro, zodat die mensen graag fit blijven waardoor ze thuis kunnen blijven wonen? Het is toch niet te geloven dat dit vanwege zo'n bedrag verloren gaat."

"Natuurlijk, je kan een euro maar één keer uitgeven en potjes voor sponsoring raken ook leeg. Maar samen moet dit lukken. Er was net nog een vrouw die zei: 'Ik heb daar ook altijd gegymd, dus mijn hart ligt daar', en ze gaf een tientje. Maar we zien wel hoe ver we komen. Alle beetjes helpen."

Andere ondernemers

En Tini hoopt dat ze samen met andere ondernemers nog een extra duit in het zakje kan doen. "Ik ga van de week bij ze langs. Als we allemaal honderd euro betalen, dan zijn Annemarie en haar leerlingen weer een jaar verzekerd van lekker gymmen. We worden allemaal oud en willen dan ook een beetje goed blijven, dus laten we elkaar steunen."

En niet alleen in Groet wordt gereageerd op de geldproblemen van de ouderengymlessen van Annemarie. Ook Fong-Leng Yau van Bloeming voor Yau in Obdam wil graag helpen. "Ik las het en dacht: dit is zo belangrijk voor ouderen en tegen eenzaamheid. Die mensen zijn zo lekker bezig, en het gaat ook niet om een wereldbedrag. Dus ja, ik help ze graag."