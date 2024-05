Vergrijzing een probleem? De organisatie van Andrea kan wel sluiten zonder de oudere vrijwilligers

In Bergen werkt ook gewerkt aan een woonzorgvisie, aldus de gemeente. "Hierin is specifiek aandacht voor ouderen. Verder zitten we midden in het project Vitale Kernen. Hier werken we aan een aanpak om de leefbaarheid en vitaliteit van een aantal kernen te verbeteren."

Er wordt ook nagedacht over passende woningen voor senioren. Dat zal voor veel inwoners meer dan welkom zijn, gezien de ervaringen van Andrea Landman van Stichting Welzijn Bergen: "Als mensen in Bergen 85 of 90 jaar worden, benaderen wij ze preventief om te horen of ze hulp of ondersteuning kunnen gebruiken. De belangrijkste vraag die dan wordt gesteld, en waarbij wij niet kunnen helpen is: 'kunt u me helpen uit mijn huis te komen?'"

Veel ouderen blijven noodgedwongen lang in hun huis wonen, waardoor doorstroming ook stil komt te liggen. Dat Bergen het splitsen van woningen gratis heeft gemaakt, in de hoop dat de woningnood minder wordt, heeft het probleem niet kleiner gemaakt. Slechts weinigen maken gebruik van de regeling, omdat er nog veel haken en ogen aan zitten.

Texel en West-Friesland

Op Texel ligt de nadruk ook op meer woningen. Niet alleen voor jongeren - om de vergrijzing zo proberen tegen te gaan, maar zeker ook voor ouderen. "We zetten daarbij vooral in op sociale huur, middenhuur en betaalbare koop. Daarnaast beschermen we de woonmarkt zodat (jonge) Texelaars meer kans hebben op een huur- of koopwoning."