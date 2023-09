Bezwijkt de Noord-Hollandse ouderenzorg onder de vergrijzing?

Ouderenzorgorganisaties staan steeds meer onder druk: ze draaien verlies waardoor faillissementen dreigen. Zo ging vorige week nog Stichting Zorghulp West-Friesland in Nibbixwoud failliet waardoor er een gat valt in die regio wat betreft zorgaanbod. Voor andere organisaties zijn deze moeilijke tijden voelbaar, maar nog wel beheersbaar. "Er komen steeds meer ouderen en hun vraag naar zorg wordt complexer. Dat kost steeds meer tijd en geld."

Ondanks dat een gedeelte van de zorgtaken aan andere partijen zijn overgedragen, geldt dit nog niet voor de huishoudelijke ondersteuning. Daardoor zijn 36 werknemers en 136 cliënten nog niet zeker van wat hen staat te gebeuren. Klaver laat wel weten in onderhandeling te zijn met een partij over het overnemen van de huishoudelijke ondersteuning. Maar het is nog niet zeker of dat gaat lukken.

Voor Stichting ZorgHulp West-Friesland was er geen redden aan. Zij werden vorige week failliet verklaard omdat de omzet afnam, maar de kosten hetzelfde bleven, bevestigt curator Marian Klaver, die de zaak afwikkelt. Dit betekent dat er een groot gat valt in de regio wat betreft wijkverpleging en huishoudelijke ondersteuning.

De Zorgcirkel, actief in Purmerend, Noord-Kennemerland, Edam-Volendam en de Zaanstreek, staat er financieel gezien beter voor: "Naar verwachting sluiten we dit jaar af in overeenstemming met onze begroting", vertelt een woordvoerder van De Zorgcirkel. Toch maakt de organisatie zich wel op voor op spannendere tijden: "Er komen steeds meer ouderen en hun vraag naar zorg wordt ook complexer. Dat kost steeds meer tijd en geld. Ook wij hebben daar mee te maken."

Magentazorg, actief in de regio Alkmaar, zegt een gezonde financiële basis te hebben: "We hebben een positief resultaat behaald over 2022, wat ongeveer gelijk was aan 2021. En ook over dit jaar behalen we gelukkig een positief resultaat."

Kwaliteitsverlies

"Kwaliteitsverlies en faillissementen liggen op de loer", zegt Tagage. Hij is bang dat er op deze manier minder tijd is voor persoonlijke aandacht, dagbesteding of goede verzorging van ouderen. Hij noemt de situatie dan ook 'alarmerend' en voorspelt niet veel goeds voor de komende jaren: "Ingrijpen vanuit de overheid is noodzakelijk."

Om de stijgende kosten en het tekort aan personeel het hoofd te bieden, is De Zorgcirkel naar eigen zeggen bezig om 'te onderzoeken en te ervaren' hoe het anders kan en moet. "We kijken hoe wij de zelfstandigheid van de ouderen kunnen versterken, vanuit de gedachte: zelf als het kan, digitaal als het kan en thuis als het kan."

