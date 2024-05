Gymjuf Annemarie (80) houdt ouderen fit, maar geldgebrek maakt haar lessen onzeker

Elke woensdagochtend is ze in De Blinkerd. Daar brengt ze onder anderen Diet Verhoef (86), Anneke Zijlema (84) en Lieke ter Bocht (83) in beweging. Het drietal is de oudste van de groep en ze zijn blij met de gymles, hun juf en het sociale koffie-uurtje na afloop. "Het doet me goed en het is ook heel gezellig", aldus Lieke. En Anneke zegt stellig: "Blijven bewegen, niet achter de geraniums."

Maar de vraag is of de populaire gymlessen van Annemarie in het dorpscentrum door kunnen blijven gaan. De stichting die de lessen mogelijk maakt, heeft er geen geld meer voor: 650 euro is het jaarlijkse tekort. "De leerlingen betalen 75 euro per jaar en dan hadden we subsidie van de gemeente daarbij. Maar die is gestopt."

Aan NH laat de gemeente Bergen, de meest vergrijsde gemeente van Nederland, weten dat zij vorig jaar eenmalig subsidie verstrekte omdat de stichting geen geld meer had. Annemarie vindt het jammer dat de gemeente het daar bij laat. "Zeker omdat ze altijd zeggen dat we vooral in beweging moeten blijven", vindt Annemarie. "We moeten nu afwachten wat er gaat gebeuren. Misschien dat iemand ons kan sponsoren, zodat de ouderengymlessen door kunnen blijven gaan."