Regio vergrijst, mensen hebben meer ziektes en toch moeten we in 2030 het gezondst zijn

De gemeente Bergen is het meest vergrijst. In Opmeer zijn meer zware drinkers dan in de rest van het land en op Texel overlijden opvallend veel mensen aan hart- en vaatziekten. Het zijn zomaar een paar cijfers die eruit springen in het Regiobeeld Noord-Holland Noord dat NHN Gezond heeft opgesteld. "We zijn over het algemeen ouder dan de rest van het land", zegt Frido Kraanen, bestuurder van zorgorganisatie Omring en initiatiefnemer van NHN Gezond, "en we hebben meer aandoeningen." Zo hebben bijvoorbeeld meer mensen dementie dan elders.

Maar het is niet alleen negatief: in onze regio blijken minder mensen zich eenzaam te voelen.

Samen optrekken

Door de coronapandemie zijn zorgorganisaties nauwer gaan samenwerken en is het plan ontstaan om samen op te gaan trekken om de regio gezonder te krijgen. Kraanen: "Immers: iemand die gezonder is, is niet alleen gelukkiger maar gaat ook minder gauw naar de dokter, waardoor er minder druk komt op de zorg. Het mes snijdt dus aan meerdere kanten, want de opgave is groot: we hebben hier steeds meer ouderen, en minder (jong)volwassenen en jongeren."

Tekst gaat verder onder de infographic.