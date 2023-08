Overgewicht in Den Helder: "Sporten hoort geen straf te zijn"

Plezier en motivatie vinden, dat vindt Cathy Niesten zeker de belangrijkste elementen in het sporten. Haar Instagrampagina staat daarvan in het teken. Sinds 2018 deelt zij daar posts over sporten, gezond eten en ook welzijn. Ze viel zelf veel af, maar ontdekte dat het belangrijk is om daar niet alles van af te laten hangen.

Lichaam als motor

Niesten: "Ik heb zelf een tijd gehad dat het met voeding niet goed ging omdat ik doorsloeg met afvallen. Maar je moet je lichaam zien als een motor, je hebt ook echt voeding nodig."

Ze vervolgt: "Gewicht zegt niet zoveel over geluk. Doodongelukkig en dun zijn kan ook." Ze deelt daarom nu ook meer over mentaal welzijn op haar pagina: "Zoveel is een taboe, maar dat is echt niet nodig. Iedereen heeft van die slechte momenten. Sporten hoort een uitlaatklep te zijn en niet een straf."