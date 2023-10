Jongerenwerkers zijn op deze school ook 'juf' en 'meester' en dat levert nu al resultaat op

Dat scholen samenwerken met onder andere jongerenwerkers en de GGD is niet nieuw, maar dat deze mensen écht onderdeel zijn van het team - zoals sinds een jaar gebeurt op IKC de Kroon in Anna Paulowna - is wel nieuw. Zij zijn daar ook een 'meester' of 'juf', waardoor de drempel om naar ze toe stappen lager is. "We zitten elke vier weken om de tafel en maken plannen. Zo proberen we problemen vroeg te signaleren en bespreekbaar te maken, zodat ze nooit groot worden", zegt directeur Michiel Drijver van IKC de Kroon.

"Vaak vinden mensen het lastig om naar een jongerenwerker of een kindercoach te stappen als hun kind ergens mee zit", vervolgt Drijver. "Want dan is het net of er van alles aan de hand is, denken ze. Door zaken te normaliseren, en bij een klein probleempje naar een andere 'juf' of 'meester' te wijzen, is de drempel om naar zo'n professional te stappen lager."

De professionals als jongeren- en kinderwerkers, kindercoaches en maatschappelijk werkers zijn ook daadwerkelijk fysiek in het kindcentrum aanwezig. Er hoeft dus ook geen afstand te worden overbrugd. "We werken samen door regelmatig met elkaar om de tafel te gaan, niet alleen voor overleg maar ook om verder te ontwikkelen en van elkaar te leren. Het idee is dat je er niet alleen voor staat. We werken samen aan de ontwikkeling van een kind."

Andere scholen

Vorig jaar is met deze proef begonnen op IKC de Kroon, en na een jaar wordt een eerste balans opgemaakt. Mogelijk wordt het idee ook uitgerold bij alle 24 scholen in de gemeente Hollands Kroon. Drijver: "We zoeken nu uit wat werkt en hoe we dit bij andere scholen kunnen doen. Wij zijn een grote school en kunnen alle professionals hier huizen. Dat geldt niet voor elke school. Maar je kunt ook denken aan een jongerenwerker die af en toe langskomt en met een kind die ergens mee zit even een balletje gaat trappen. Alleen dat al kan op dat moment helpen."