Na 170 en 50 jaar apart gaan laatste openbare basisscholen in Anna Paulowna samen

Met een openingsfeest wordt vandaag gevierd dat basisscholen De Meerpaal en De Sluis in Anna Paulowna vanaf komend schooljaar met elkaar samengaan. Het zijn de twee laatste openbare basisscholen van het dorp. De Sluis was de oudste en werd 170 jaar geleden opgericht als Openbare School 1.

De Sluis en De Meerpaal trokken vijf jaar geleden al samen in De Ontmoeting. Dat is een multifunctioneel gebouw waarin ook de gemeente, gezondheidscentra en de bibliotheek een plekje hebben. De twee scholen werden van elkaar gescheiden met een klapdeur.

Wel heeft de fusie impact, realiseert Drijver zich. "Zeker in een klein dorp als Anna Paulowna. Generaties hebben op één en dezelfde school gezeten. Van oma tot moeder tot kind." Toch ziet hij uit naar een toekomst als integraal kindcentrum De Kroon, met in hetzelfde gebouw onder andere ook de kinderopvang.

Drijver: "We willen écht gaan samenwerken met elkaar. En niet alleen op het gebied van onderwijs, maar ook als het gaat om de zorg en het welzijn. Denk daarbij ook aan het verrijken van het aanbod met muzieklessen en beeldende vorming."

Katholiek

Naast IKC De Kroon telt Anna Paulowna vanaf volgend schooljaar nog één andere basisschool: IKC Spoorbuurt. Dit is, in tegenstelling tot De Kroon die openbaar is, van oorsprong een katholieke basisschool wat daar ook nog altijd terugkomt in het onderwijs.